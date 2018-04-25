‘Akvaryum Adam’ dünya rekoru kırdı

Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay
, 30 saat 20 dakika su altında kalarak Norveçli Nils- Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırdı. Cem Karabay'ın, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Çanakkale
'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirdiği rekor denemesi başarıyla sonuçlandı. Gökçeada Kaymakamlığı ve GESTAŞ'ın desteklediği "Akvaryum Adam
" lakaplı Cem Karabay, önceki gün saat 12.00'de Yıldızkoyu'nda bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda özel hazırlanan alanda başladığı denemesinde, Nils-Roar Selnes'e ait 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu gece 03.11 itibarıyla kırdı. Ancak rekorunu geliştirmeye karar veren Karabay, sudan 30 saat 20 dakika ile çıkarak Nils-Roar Selnes'e ait rekoru ikiye katlamış oldu. Karabay'ın arkadaşları, rekorun kırılmasını coşkuyla kutladı. Ayrıca havai fişek atıldı. Rekor denemesi için 6 metre derinlikte, 2 metrelik sembolik Troya Atı'nda yaşayan Karabay, yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarını suyun altında giderdi.