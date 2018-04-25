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‘meydan okuması’ trajediyle bitti

Melisa’nın feci sonu... hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için dereye giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı için suya atladı. Arkadaşı kurtarıldı, ise boğularak can verdi

FURKAN NEHRİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
ALS ‘meydan okuması’ trajediyle bitti
'in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen (18) yaşamını yitirdi, arkadaşı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı. Olay, önceki akşam Yusufeli ilçesi Narlık köyünde meydana geldi. Bir grup lise öğrencisi Nizgivan Deresi kenarında piknik yaptığı sırada, iddiaya göre Ayşe Balcı, sosyal medya üzerinde hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yapılan 'meydan okuyorum' paylaşımı yapmak istedi. Dere kenarına inen Balcı, arkadaşlarının 'yapma' demelerine rağmen kendini suya bıraktı. Suda çırpınmaya başlayan Balcı akıntıya kapıldı. Bu sırada çekim yapan Melisa Kazan arkadaşını kurtarmak için suya atladı ve o da akıntıya kapıldı. Gruptaki diğer arkadaşları Ayşe Balcı'yı boğulmak üzereyken sudan çıkarmayı başardı, Melisa Kazan ise boğularak hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı. Ayşe Balcı, ambulansla kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Arkadaşını kurtarmaya çalışırken boğulan Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Melisa Kazan'ın cesedi jandarma ve sağlık ekipleri tarafından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazan'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SANİYE SANİYE DEHŞET
Ayşe Balcı'nın sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için 'meydan okuyorum' paylaşımı yaptığı sırada girdiği derede akıntıya kapılarak sürüklendiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ayşe Balcı'nın suya girdiği sırada boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
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ALS ‘meydan okuması’ trajediyle bitti
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