Antalya'da tüpgaz bağımlısı bu defa 7 tüp çektiği su deposunda mahsur kaldı

ANTALYA'DA TÜPGAZ BAĞIMLISI, BU DEFA 7 TÜP ÇEKTİĞİ SU DEPOSUNDA MAHSUR KALDI

Antalya Manavgat'ta çaldığı otomobile kurduğu düzenekle seyir halinde gaz çeken bağımlı bu defa 7 tüpgaz çektiği su deposunda mahsur kaldı. Şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, oto sanayinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulan Emrah Y, cezaevinden izinli çıktığı gün soluğu markette aldı. Eve gidip ailesinden aldığı paranın tamamıyla 4 tane büyük mutfak tüpü 3 piknik tüp alan Emrah Y. bir arkadaşıyla birlikte kullanılmayan su deposuna indi. İki arkadaş ip sarkıtarak indikleri su deposunda 2 gün boyunca kaldı. 2'nci günün sonunda su deposundan sarkıttıkları iple yukarı çıkan ismi belirlenemeyen arkadaşı ipi kesince Emrah Y. depoda mahsur kaldı.