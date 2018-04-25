Büyük soygunla ailelerine servet yapmışlar

Gaziantep
'te
28 Mart 2013'te bir güvenlik firmasının çalışanı olan Mehmet Vatan
(33) ve mesai arkadaşı M.A., il genelindeki banka
lardan topladıkları parayı Merkez Bankası şubesine götürdükleri sırada, ortadan kaybolmuştu. 2 çocuk babası Mehmet Vatan, daha sonra arkadaşı Gökhan Arnavut
'u arayıp, yanına çağırmış, paraları onun getirdiği araca aktarıp kaçmıştı. Mehmet Vatan ve aynı güvenlik şirketinde çalışan arkadaşı Gökhan Arnavut olaydan 4 ay sonra avukatlarıyla beraber teslim oldu. Vatan ve Arnavut ifadelerinde çaldıkları parayı otostopla bindikleri TIR'da unuttuklarını söyledi. 2 şüpheli 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre hapis yatan ikili daha sonra serbest bırakıldı. 19 TAŞINMA Z, 12 OTOMOBİL...
7 milyon 200 bin euronun akıbetini araştıran Gaziantep polisi Vatan ve Arnavut'un bu suçtan yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, çalıntı parayla elde ettikleri 19 taşınmaz, 12 otomobil, 1 şirkete el konuldu. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 6 kilo 398 gram altın da ele geçirildi.