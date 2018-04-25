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Genç doktor evinde ölü bulundu

’da, aile hekimi ’den haber alınamayınca durum polise bildirildi. Genç hekimin evine giden ekipler, Özegel’in cansız bedeniyle karşılaştı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Genç doktor evinde ölü bulundu
'ın Çerkezköy ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 29 yaşındaki evinde ölü bulundu. Tıp Fakültesi'nden 2015'te mezun olan ve Çerkezköy Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Merve Özegel'e ulaşamayan ailesi durumu Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak'a bildirdi. Bunun üzerine arkadaşları Özegel'in yaşadığı Gazi Osman Paşa Mahallesi Aliağa Sokak'taki apartmana gitti. Zile basılmasına rağmen kapı açılmayınca durum polis ekiplerine bildirildi. Bu sırada genç doktorun yaşadığı ikinci kattaki dairenin balkon kapısının açık olduğunu fark eden arkadaşları içeri girdi ve Merve Özegel'in cansız bedeni ile karşılaştı. Güler yüzü ile tanınan Özegel'in ölümü ailesi, arkadaşları ve hastalarını üzüntüye boğdu. Vücudunda herhangi bir ize rastlanmayan Merve Özegel'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çerkezköy'de 4 yıldır görev yaptığı öğrenilen Özegel'in ailesinin 'de yaşadığı belirtildi.

Fırat KESKİNKILIÇ
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Genç doktor evinde ölü bulundu
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