Hırsızlar bu kez kuryenin kendisini çaldı

İSTANBUL
Kapalıçarşı'da bir döviz bürosunun kuryeliğini yapan iki kişinin bulunduğu motosiklete Zeytinburnu'nda arkadan gelen bir otomobil çarptı. Araçtan inen 4 kişi yere düşen kuryelerin üzerinde bulunan ve birinde 600 bin, diğerinde de 650 bin lira olan para yeleklerini almaya çalıştı. Başarılı olamayan gaspçılar bunun üzerine H.Ç. isimli kuryeyi zorla araca bindirerek kaçırdı. Kuryeyi darp ederek yeleği alan gaspçılar daha sonra H.Ç.'yi araçtan attı. Kolu kırılan ve hastaneye giden kurye polise haber verdi. Gasp anını cep telefonu ile kaydeden kadın sürücünün görüntülerinden yola çıkan polis 5 kişiyi gözaltına aldı.