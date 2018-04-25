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Yarış drone’ları nefes kesti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
Yarış drone’ları nefes kesti
Drone Yarışçıları Spor Kulübü, İSBAK, İzkreatif, Türkiye Hava Sporları Fedarasyonu ve desteği ile "Türkiye Drone Şampiyonası 2018" tanıtımı için drone pilotları İstanbul'da akrobasi gösterisi yaptı. üzerinde uçan yarış drone'ları pilotları tarafından köprünün 'nda bulunan ayakları hız pisti olarak kullanıldı. Köprünün en yüksek noktası olan 322 metreye saniyeler içinde çıkan drone'lar, saatte yaklaşık 200 kilometre hızla köprünün ayaklarından aşağı doğru indi. Nefes kesen gösteride drone'lar kimi zaman da köprünün ayaklarının altından hızla dolanarak akrobasi hareketleri de yaptı.
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Yarış drone’ları nefes kesti
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