Yarış drone’ları nefes kesti

Drone
Yarışçıları Spor Kulübü, İSBAK, İzkreatif, Türkiye Hava Sporları Fedarasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
desteği ile "Türkiye Drone Şampiyonası 2018" tanıtımı için drone pilotları İstanbul'da akrobasi gösterisi yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
üzerinde uçan yarış drone'ları pilotları tarafından köprünün Avrupa Yakası
'nda bulunan ayakları hız pisti olarak kullanıldı. Köprünün en yüksek noktası olan 322 metreye saniyeler içinde çıkan drone'lar, saatte yaklaşık 200 kilometre hızla köprünün ayaklarından aşağı doğru indi. Nefes kesen gösteride drone'lar kimi zaman da köprünün ayaklarının altından hızla dolanarak akrobasi hareketleri de yaptı.