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Yunanistan'a koşarak geçen Adanalı: Yunan askerleri dövüp, 'ye gönderdi

Edirne'de, 'ndan koşarak, Yunanistan'a geçen Adana nüfusuna kayıtlı (41), Türk sınırında yakalandı. İfadesinde, Yunan askerlerinin kendisini döverek, Meriç Nehri üzerinden 'ye gönderdiğini ileri süren Erdoğmuş, 1000 liralık para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 16:48
Yunanistan'a koşarak geçen Adanalı: Yunan askerleri dövüp, Türkiye'ye gönderdi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 01.00 sıralarında, Bosnaköy Edirne Belediye Atık Su Pompa binası yakınlarında, 1 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan incelemede yakalanan kişinin, alkollü olarak 20 Mart günü 'ndan Yunanistan'a koşarak, geçen ve Yunan mahkemesi tarafından 4 ay hapis ile 1500 euroluk para cezası verilen Adana nüfusuna kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

''YUNAN ASKERLERİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜM''

Edirne Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Erdoğmuş, Yunan askerlerinin kendisini dövüp, telefonunu ve parasını aldığını öne sürerek, "Yunan askerleri tarafından dövüldüm; param, telefonum alındı ve geri verilmedi. Son olarak 22 Nisan günü nehir kıyısından bir bota bindirip, 'ye gönderdiler" dedi.

PASAPORT KANUNU'NA MUHALEFET SUÇUNDAN...

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Haluk Erdoğmuş'a, 'Pasaport Kanunu'na muhalefet' suçundan 1000 liralık idari para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

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