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12. kattaki vahşette flaş gelişme!

İstanbul 'daki lüks bir sitenin 12'nci katında balkon korkuluklarına kemerle asılmış halde bulunan 'nin ölümüyle ilgili M.N.A. adlı bir kişinin ifadesi alındı. Sabah saatlerinde Tyhly'nin evinden çıktığı belirlenen evli M.N.A., Polisi'ne, "Olay gecesi birlikte olduk. Sabaha karşı balkondan bana, 'Seni seviyorum' diye bağırdı." şeklinde ifade verdi.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 15:42
12. kattaki vahşette flaş gelişme!

'da intihar ettiği değerlendirilen Ukraynalı kadının sevgilisi olduğu ifade edilen M.N.A. adlı adamın ifadesi alındı. Bayrampaşa ilçesi Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki 25 katlı lüks sitede ikamet edenler, dün sabah saatlerinde 12'nci balkon korkuluklarında boynundan kemerle asılı bir kadın görünce polise ihbarda bulundu. Siteye ulaşan polislerin cansız bedeni indirmede başarısız olması üzerine olay yerine itfaiyenin merdiveni getirildi. Ölen kadının (35) olduğu belirlenmişti. Sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği dedektifleri, Tyhly'nin gece saat 00.45 sıralarında hızlı adımlarla siteye girdiğini, Tyhly'nin ardından erkek arkadaşının da saat 01.11 sıralarında siteye geldiğini saptadı.



MESAJA CEVAP GELMEDİ

Saat 05.00 sıralarında siteden ayrıldığı belirlenen erkek arkadaşı M.N.A.'nın ifadesi alındı. M.N.A, kendisinin evli olduğunu, 5 yıldır Tyhly ile birliktelik yaşadıklarını, dairenin kirasını kendisinin ödediğini söyledi. M.N.A., "Gece daireye geldim, birlikte olduk. Ben saat 05.00 sıralarında daireden çıkarak bahçeye indiğim sırada dairenin bulunduğu 12'nci katın balkonuna çıkarak 'Seni seviyorum' diye bağırdı. Daha sonra eve gittim. Yatmadan önce, 'Ben yatıyorum, hadi öptüm' mesajı gönderdim. Bu mesaja karşılık vermedi. Mesaj gelmeyince de evli olduğum için telefonu kapattım. Uyandığımda olayı arkadaşlar arayarak haber verdi" dedi.

Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması kapsamlı şekilde devam ediyor.

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12. kattaki vahşette flaş gelişme!
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