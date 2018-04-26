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26 Nisan sonuçları! Şans Topu bilet sorgulama - İzmir'e piyango...

sonuçları belli oldu! Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği 25 Nisan Şans Topu sonuçlarında büyük ikramiye İzmir ve Kayseri illerine dağıldı. Tam 284.485,65 TL'lik büyük ikramiyenin 3'e bölündüğü Şans Topu çekilişinde şanslı numaralar ise 05 - 14 - 18 - 26 - 30 + 12 oldu. İzmir'in Karşıyaka ve İzmir'in Beydağ ilçelerinin yanı sıra Kayseri'nin Melikgazi ilçesi de büyük ikramiyenin bölündüğü yerler oldu. Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 09:35
26 Nisan Şans Topu sonuçları! Şans Topu bilet sorgulama - İzmir'e piyango...

bilet sorgulama burada! Dün akşam gerçekleşen 880. hafta Şans Topu çekilişi yine İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşti. 25 Nisan Süper Loto çekilişinde 5+1 bilen kişi sayısı 3 olurken 5 bilen kişi sayısı ise 47 oldu. 5 bilen 47 kişi kişi başına 1.815.90 TL'lik ikramiyeyi kazandılar. 4+1 bilen kişi sayısı 296 olurken bu kişiler de 288.65 TL kazandı.

4 bilen kişi sayısı 3.934 olurken, Kişi başına düşen ikramiye tutarı ise 28,95 TL oldu. 3+1 bilen kişi sayısı 7.673 olurken, Kişi başına düşen ikramiye tutarı 18,90 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı 103.234 olurken, Kişi başına düşen ikramiye tutarı 3,85 TL oldu.

25 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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