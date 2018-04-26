26 Nisan Şans Topu sonuçları! Şans Topu bilet sorgulama - İzmir'e piyango...

Şans Topu bilet sorgulama burada! Dün akşam gerçekleşen 880. hafta Şans Topu çekilişi yine Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşti. 25 Nisan Süper Loto çekilişinde 5+1 bilen kişi sayısı 3 olurken 5 bilen kişi sayısı ise 47 oldu. 5 bilen 47 kişi kişi başına 1.815.90 TL'lik ikramiyeyi kazandılar. 4+1 bilen kişi sayısı 296 olurken bu kişiler de 288.65 TL kazandı.

4 bilen kişi sayısı 3.934 olurken, Kişi başına düşen ikramiye tutarı ise 28,95 TL oldu. 3+1 bilen kişi sayısı 7.673 olurken, Kişi başına düşen ikramiye tutarı 18,90 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı 103.234 olurken, Kişi başına düşen ikramiye tutarı 3,85 TL oldu.

25 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.