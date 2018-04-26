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6 yıl önce eşini ve ağabeyini öldüren zanlı kendisini öyle bir tanıttı ki...

'da 6 yıl önce eşi Hasibe (44) ile ağabeyi 'nu (57) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla aranan Yemlihan Aşuroğlu (58), kendisini farklı isimle tanıtarak yaşadığı 'ta yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 17:09
6 yıl önce eşini ve ağabeyini öldüren zanlı kendisini öyle bir tanıttı ki...

'ta bir markette çalışan 'Yaşar' ismindeki kişiden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda şüphelinin gerçekte doğumlu Yemlihan Aşuroğlu olduğu ve 7 Kasım 2012'de eşi Hasibe ve ağabeyi 'nu öldürdüğü iddiasıyla arandığını belirledi.

KENDİSİNİ YAŞAR OLARAK TANITTI

Bunun üzerine gözaltına alınan Yemlihan Aşuroğlu, polislere de kendisini 'Yaşar' olarak tanıttı ancak parmak izi araştırmasında gerçek ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Aşuroğlu ifadesinde, "Alkollüydüm. Bir anlık sinirle cinnet geçirip her ikisini de öldürdüm" dedi.

Aşuroğlu, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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6 yıl önce eşini ve ağabeyini öldüren zanlı kendisini öyle bir tanıttı ki...
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