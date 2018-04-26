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cinayetinde kan donduran detaylar

2 oğlu ve eşi tarafından öldürülen iş adamı Murat Öğüt cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Öğüt, ilaçtan zehirlenmeyince çocukları, larına vazoyla vuruyor. Ardından yastıkla boğup öldürüyor, sonra da ormanda yakıyor...

Giriş Tarihi: 26.4.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 09:49
Baba cinayetinde kan donduran detaylar

Eşi, iki çocuğu ve bir yakın arkadaşı tarafından hunharca öldürüldükten sonra yakılan iş adamı Murat Öğüt cinayetinin ayrıntıları, zanlılardan Coşkun Gündüz'ün anlattıklarıyla ortaya çıktı. Gündüz'ün anlattıklarına göre, Torbalı'nın sayılı zenginlerinden olan Murat Öğüt'e, önce oğlunun evinde ilaç verildi. Öğüt'ün vücudu ilaca tepki vermeyince, kafasına vazo ile vurulup yere düşürüldü. Ardından da iki oğlu, larını yastıkla boğarak öldürdü. Cinayetin ardından, aile dostları olan çiftçi Coşkun Gündüz çağrıldı.

SİGARALI İŞKENCE

Yeni Asır'ın haberine göre, Murat Öğüt'ün cesedi, ormanlık alana götürülüp yakıldı. 2 oğul, aracın içinde babalarının yanışını 25 dakika seyretti. Öte yandan işadamı Murat Öğüt'ün sürekli olarak eşine işkence yaptığı, hatta üzerinde sigara söndürdüğü öne sürüldü. Murat Öğüt'ün olay gecesi de, eşini feci şekilde dövdüğü, saçını çekerek kopardığı ve kadının kafatasına bile zarar verdiği öğrenildi. Mimarlık okuyan oğullarının ise yaşadıkları psikoloji nedeniyle annelerine yardımcı oldukları ve sürekli olarak babalarından nefret ettiklerini söyledikleri iddia edildi.

İTİRAF ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde 'deki ormanlık alanda yanmış aracının içerisinde tanınmayacak haldeki cesedi bulunan Zafer Tuğla'nın sahibi Murat Öğüt cinayetini jandarma 24 saatte çözmüştü. 2 kez Sayısal Loto büyük ikramiyesi kazandığı belirlenen Öğüt'ü, iki oğlu ile eşinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan iki oğlu ve eşi, cinayeti aile içi anlaşmazlık nedeniyle işlediklerini itiraf etmişler ancak ifadede susma haklarını kullanmışlardı.

Murat Öğüt'ün cinayetten önce sosyal medya hesabından çocuklarının fotoğraflarını koyup 'Koçlarım benim. Rabbim benim ömrümden alıp sizlere versin canlarım benim Allaha emanet olun" yazdığı ortaya çıkmıştı.

Eşi ve çocukları diri diri yaktı

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Baba cinayetinde kan donduran detaylar
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