Bursa'da travesti dehşeti

BURSA'DA TRAVESTİ DEHŞETİ

Bursa'da bir gencin yol verme meselesi yüzünden tartıştığı travesti tarafından bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. 20 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybederken, 49 yaşındaki travesti ise tutuklandı.

Olay 23 Nisanda Çekirge Meydanı'nda yaşandı. 20 yaşındaki Görkem Bayraktar trafikte aracı ile giderken, şüpheli Derya Y. (49) ile yol verme meselesinden tartıştı. Tartışmanın ardından Derya Y, küfrederek, meydanda bulunan evine gitti. Bayraktar, Derya Y.'nin ettiği küfrü içine sindiremeyip, arkasından takip etti.