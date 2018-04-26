Son Dakika Haberi: Güngören'de seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı!

Edinilen bilgilere göre olay, Güngören Çinçin Deresi Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Yıldız isimli vatandaş, trafikte verme nedeniyle başka bir sürücü ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında iki araç, birbiri ile hafif şekilde çarpıştı. Bunun üzerine sinirlenen saldırgan, Veysel Yıldız'ın aracının önünü kesti. Araçtan inen saldırgan, Yıldız'ın içerisinde bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız ise hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise aracını olay yerinin yakınında terk ederek kayıplara karıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisindeki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı sürücüyü ise hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan saldırganı arıyor.