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Son dakika: 'da -16 Operasyonu

Son dakika haberi... 'daki 150 noktada hava ve deniz polisinin desteğiyle -16 Operasyonu gerçekleştiriliyor. Operasyon kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapılıyor

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 14:23
Son dakika: İstanbul'da Kurt Kapanı-16 Operasyonu

'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen -16 operasyonu kapsamında, kente karadan, havadan ve denizden giriş ve çıkış noktalarının da aralarında bulunduğu 150 noktada 2 bin personelin katıldığı uygulama başlatıldı.

Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle 14.00'te başlayan Kurt Kapanı-16 Operasyonu'na, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 150 noktada, 2 bin personel ile uygulama ve denetim gerçekleştiriliyor.

GBT SORGULAMASI YAPILIYOR

Asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı yayalar, motorlu taşıt sürücüleri, deniz yolu ve hava yolu ile İstanbul'a giriş yapan herkesin denetlenmesine yönelik şok uygulama gerçekleştiriliyor. Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama () sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

Kurt Kapanı-16 operasyonu kapsamında denetim ve uygulamaların saat 16.00'ya kadar süreceği belirtildi.

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Son dakika: İstanbul'da Kurt Kapanı-16 Operasyonu
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