Turgutlulu kasabın ünü ülke sınırlarını aştı

TURGUTLULU KASABIN ÜNÜ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dükkanından alışveriş yapan sevimli kediyle yaşadığı diyalogla sosyal medyada ve yabancı basında uzun süredir konuşulan Kasap İkram Korkmazer'in videosu ABD'li bir medya firması tarafından satın alınarak 'We Don't Deserve Animals' (Hayvanlara Hak Vermiyoruz) isimli sosyal medya sayfasında yayınlanarak 39 milyon kez izlendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 37 yıldır kasaplık yapan İkram Korkmazer'in Yeşim ismi verilen sevimli bir kediyle yaşadığı alışveriş diyaloğu sosyal medyada fenomen oldu. Sosyal medyada büyük bir izleyici kitlesine ulaşan video, Türkiye sınırlarını da aşarak ABD'li bir medya firması tarafından satın alındı. Turgutlulu kasap İkram Korkmazer tarafından sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bir anda üne kavuşan kasap kedi diyaloğu ülke sınırlarını aştı