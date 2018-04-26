Türkiye’nin lider haber kanalı aHaber 7 yaşında

Geniş haber ağı ve HD yayın kalitesiyle Türkiye ve dünyaya en sıcak haberleri hızla ulaştırmayı amaçlayan lider haber kanalı aHaber 7 yaşına girdi. Başarılarla dolu 7 yılı geride bırakan aHaber, 41 aydır da aralıksız olarak sürdürdüğü birinciliği ile 3 yılı aşkın süredir zirvedeki yerini korudu. Turkuvaz Medya Grubu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak
aHaber'in yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. TOPLUMSAL BULUŞMA NOKTASI
Serhat Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi: "aHaber, kuruluşunun 7'nci yılında haber
televizyonculuğu denildiğinde artık ülkemizin akla gelen ilk ve en önemli markası. aHaber'in genç yayın yaşamında yakaladığı büyük başarıdan söz ederken, kuşkusuz onu bir kanal olmanın dışında toplumsal buluşma noktası haline getiren nedenleri anlamak lazım. aHaber, Türkiye ve bölge coğrafyası olarak içinden geçmekte olduğumuz tarihi süreçler karşısında, televizyonculuğu bir meslek olmanın ötesine taşıyıp vatana hizmet müessesi haline getirmiş, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden beri tüm ekibiyle büyük özveri ile çalışmış, ardından Zeytin Dalı Harekâtı süresince gece gündüz demeden Türkiye'ye en sıcak haberi ulaştırmak adına büyük sınır nöbetinin önemli bir parçası olmuştur. aHaber'i "Türkiye'nin lider haber kanalı" haline getiren; cesaret, azim ve çalışkanlıkları ile bizleri gururlandıran tüm arkadaşlarımı gönülden kutluyor, daha nice yıldönümlerini birlikte karşılamayı diliyorum."