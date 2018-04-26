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ve darp edilmiş halde buldular

'da apartman bahçesinde darp edilmiş bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 07:13 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 07:49
Yarı çıplak ve darp edilmiş halde buldular

'da bir apartman bahçesinde darp edilmiş bulunan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde erkeğin yardım istediğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, bu kişinin Ali Erhan Erdoğan (36) olduğu tespit edildi.

Darp sonucu yaralandığı, yarı baygın halde acı çektiği görülen Erdoğan için 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Yaralının "Ayaklarım tutmuyor. Üşüyorum ağabey üzerimi örtün." demesi üzerine çevredeki vatandaşlar Erdoğan'ın üzerini tişörtle örttü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, darp sonucu vücudunun bazı yerlerinde kanama ve yüzünde şişlikler olduğu tespit edilen Erdoğan, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yarı çıplak ve darp edilmiş halde buldular
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