Yemin ederek dolandırıcı olmadıklarını söyleyen sahte polislere altınlarını kaptırdı

DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ ŞAŞIRTTI!

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları Leyla Balcı'nın (69) toplam 30 bin lira değerindeki altın ziynet eşyalarını dolandırdığı ileri sürülen şüphelilerden 1'i polis tarafından yakalandı. Dolandırdığı altınlar üzerinde ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İhbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, telefonda dolandırıcılık yöntemiyle vatandaşların para ve ziynet eşyalarını aldığı öne sürülen M.B'yi (19) takibe aldı. Efeler ilçesinden ticari taksiyle Yenipazar'a gittiği belirlenen M.B, geçen 20 Nisan'da bir evden çıkarken polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüphelinin üzerindeki aramada 3 bilezik, 2 tam Cumhuriyet altını, 1 yarım Cumhuriyet altın ve 1 adet beşi bir yerde ele geçirildi.