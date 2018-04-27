Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Brezilyalı ineklerin kokusu, Samsun'da kötü kokuya yol açtı

lerin kokusu, 'da kötü kokuya yol açtı

’dan Limanı’na getirilen gelen sığır yüklü geminin kokusu, şehri etkisi altını aldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 15:17

'a gelen 7 bin 374 sığır yüklü geminin pis kokusu, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu. Gündelik hayatlarına devam etmek için sokağa çıkan vatandaşlar, pis kokudan rahatsız oldu. Samsun'a getirilen gemide bulunan 7 bin 374 baş besilik sığırdan 4 bin 180 tanesi Amasya'ya, 2 bin 214'ü Kırşehir'e, 400 tanesi Ankara'ya, 350 tanesi Adana'ya ve 230 tanesi de Nevşehir'e gönderilecek. Panama bandıralı geminin 1 gün içerisinde yüklerini boşaltıp, 'nı terk edeceği belirtildi.

Pis kokunun etkisinde kalan Samsunlu vatandaşlar ise sabah kalktıklarından itibaren pis kokuya maruz kaldıklarını, yetkililerin bir an önce bu soruna çare bulmaları gerektiğini söylediler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilyalı ineklerin kokusu, Samsun'da kötü kokuya yol açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN