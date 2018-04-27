Firari Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın hakkında flaş iddia! Orada olduğu iddia ediliyor...

FİRARİ ÇİFTLİK BANK CEO'SU MEHMET AYDIN HAKKINDA FLAŞ İDDİA!

Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, Çiftlik Bank CEO'su firari Mehmet Aydın'ın telefonuna güvenlik zafiyetiyle erişim sağladığını ifade ederek 'Tosuncuk' lakaplı Aydın'a ait konum bilgilerinin Brezilya'nın Sao Paulo şehrini gösterdiğini söyledi.

Binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'a ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, Mehmet Aydın'ın cep telefonuna 'zero day exploit' diye bilinen bir güvenlik açığıyla erişim sağladığını belirterek ve Aydın'ın Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yaşadığını iddia etti.