Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Firari Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın hakkında flaş iddia! Orada olduğu iddia ediliyor...

Firari CEO'su Mehmet Aydın hakkında flaş iddia! Orada olduğu iddia ediliyor...

Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, CEO'su firari Mehmet Aydın’ın telefonuna güvenlik zafiyetiyle erişim sağladığını ifade ederek ‘Tosuncuk’ lakaplı Aydın’a ait konum bilgilerinin Brezilya’nın Sao Paulo şehrini gösterdiğini söyledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 11:26
Firari Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın hakkında flaş iddia! Orada olduğu iddia ediliyor...

FİRARİ ÇİFTLİK BANK CEO'SU MEHMET AYDIN HAKKINDA FLAŞ İDDİA!

Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, CEO'su firari Mehmet Aydın'ın telefonuna güvenlik zafiyetiyle erişim sağladığını ifade ederek 'Tosuncuk' lakaplı Aydın'a ait konum bilgilerinin Brezilya'nın Sao Paulo şehrini gösterdiğini söyledi.

Binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'a ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, Mehmet Aydın'ın cep telefonuna 'zero day exploit' diye bilinen bir güvenlik açığıyla erişim sağladığını belirterek ve Aydın'ın Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yaşadığını iddia etti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Firari Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın hakkında flaş iddia! Orada olduğu iddia ediliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN