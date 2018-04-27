İstanbul Deniz Otobüsleri İDO'dan 1 Mayıs ek sefer açıklaması!

İDO'DAN 1 MAYIS EK SEFER AÇIKLAMASI! İŞTE İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ 27-28-29 NİSAN VE 1 MAYIS SEFERLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü tatil döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek 74 ek sefer düzenleyeceğini duyurdu. İşte İDO'nun 27-28-29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerindeki İDO seferleri...

İDO, özellikle tatil dönemlerinde tatilciler için yaptığı planlamalarla misafirlerine ek seferler sunmayı sürdürüyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yüksek kalite hizmetini bu kez 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü tatil dönemi için satışa açtığı 74 ek seferle devam ettiriyor.