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Deniz Otobüsleri 'dan ek sefer açıklaması!

Deniz Otobüsleri (), İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü tatil döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek 74 ek sefer düzenleyeceğini duyurdu. İşte İDO'nun 27-28-29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerindeki İDO seferleri...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 09:38
İstanbul Deniz Otobüsleri İDO'dan 1 Mayıs ek sefer açıklaması!

İDO'DAN 1 MAYIS EK SEFER AÇIKLAMASI! İŞTE İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ 27-28-29 NİSAN VE 1 MAYIS SEFERLERİ

Deniz Otobüsleri (), İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü tatil döneminin bayram tatili yoğunluğunda geçeceğini öngörerek 74 ek sefer düzenleyeceğini duyurdu. İşte İDO'nun 27-28-29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerindeki İDO seferleri...

İDO, özellikle tatil dönemlerinde tatilciler için yaptığı planlamalarla misafirlerine ek seferler sunmayı sürdürüyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yüksek kalite hizmetini bu kez 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü tatil dönemi için satışa açtığı 74 ek seferle devam ettiriyor.

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İstanbul Deniz Otobüsleri İDO'dan 1 Mayıs ek sefer açıklaması!
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