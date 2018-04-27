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sonuçları belli oldu! 26 Nisan Süper Loto sonuçları bilet sorgulama

İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişi sonuçları dün akşam belli oldu! Her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı gerçekleştirilen Süper Loto'da milyonlarca insanın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Geçen haftanın ardından bu hafta da Süper Loto büyük ikramiyesi 2. kez devretti! Tam 3.499.067,56 TL'lik ikramiye haftaya devretti! Süper Loto bilet sorgulama burada...

Giriş Tarihi: 27.4.2018 10:27
Milli Piyango Süper Loto sonuçları belli oldu! 26 Nisan Süper Loto sonuçları bilet sorgulama

sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtını arayan vatandaşlarımız gün içinde uyanır uyanmaz Süper Loto bilet sorgulama araması yapmaya başladı. Dün akşam gerçekleştirilen Süper Loto 549. hafta çekilişinde şanslı numaralar ise 08 / 18 / 19 / 30 / 33 / 45 oldu. 6 bilen kişi sayısı olmayınca büyük ikramiye olan 3.499.067,56 TL 2. kez devretti! 5 bilen kişi sayısı 48 oldu ve bu kişiler 11.782.05'er TL kazandı.

4 bilen kişi sayısı da 3.383 olurken bu kişilerin kazandıkları ikramiye tutarı 179.55 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı 71. 320 oldu ve kişi başına kazanılan rakam 14.70 TL oldu. Önümüzdeki Süper Loto çekilişi 3 Mayıs Perşembe günü çekilecek. Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi de buradan yapabilirsiniz.

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Milli Piyango Süper Loto sonuçları belli oldu! 26 Nisan Süper Loto sonuçları bilet sorgulama
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