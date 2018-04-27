Milli Piyango Süper Loto sonuçları belli oldu! 26 Nisan Süper Loto sonuçları bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtını arayan vatandaşlarımız gün içinde uyanır uyanmaz Süper Loto bilet sorgulama araması yapmaya başladı. Dün akşam gerçekleştirilen Süper Loto 549. hafta çekilişinde şanslı numaralar ise 08 / 18 / 19 / 30 / 33 / 45 oldu. 6 bilen kişi sayısı olmayınca büyük ikramiye olan 3.499.067,56 TL 2. kez devretti! 5 bilen kişi sayısı 48 oldu ve bu kişiler 11.782.05'er TL kazandı.

4 bilen kişi sayısı da 3.383 olurken bu kişilerin kazandıkları ikramiye tutarı 179.55 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı 71. 320 oldu ve kişi başına kazanılan rakam 14.70 TL oldu. Önümüzdeki Süper Loto çekilişi 3 Mayıs Perşembe günü çekilecek. Süper Loto bilet sorgulama işlemlerinizi de buradan yapabilirsiniz.