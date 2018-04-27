Otomobil refüjdeki işçileri ezdi: 3 ölü

Manisa
'da, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı 3 belediye işçisi yaşamını yitirdi.
Turgutlu'dan Manisa yönüne giden Nilay Enginer (36) dün saat 16.00 sıralarında Mermerciler Sitesi yakınlarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce refüjün kenarında peyzaj çalışması yapan belediye işçilerinin arasına dalan otomobil, ardından önünde seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Kaldırımı aşan araç, bir sitenin önündeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Enginer ağır yaralanırken, çarptığı belediye işçilerinden Müştak Uğurhan (30) ve Mehmet Güner (45) olay yerinde, İsmail Ulutaş (36) ise kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesi'nde öldü.
Arkadaşları gözlerinin önünde yaşamını yitiren belediye işçileri gözyaşlarına boğuldu. Görgü tanıkları otomobil sürücüsü Enginer'in aşırı hızlı olduğunu belirtti.