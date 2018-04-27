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'da okul bahçesinde velilerin

'da daha önce çocukları kavga eden veliler arasında kavga çıktı. Okul bahçesinde öğrencilerin gözleri önündeki kavgada velilerden biri bıçakla yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 14:58
Üsküdar'da okul bahçesinde velilerin bıçaklı kavgası

Olay saat 09.00 sıralarında Ünalan mahallesi Kıvılcım sokak üzerinde bulunan Necmiye Güniz İlköğretim okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce kavga eden iki öğrenci dün bir kez daha kavga edince akşam durumu velilerine bildirildi. Bu sabah da okula gelen öğrenci velileri bahçede tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında (36), Suriye vatandaşı 'i göğüs kafesinin altından bıçakladı.



BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI

Kavga sırasında okul bahçesindeki öğrenciler arasında büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İsmail Emin, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri Muhammet Şah Taşkesen'i yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen İsmail Emin'in kardeşleri Fatih Emin'i ve Mecit Emin'i de gözaltına alarak Doğancılar polis merkezine götürdü.

Polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Üsküdar'da okul bahçesinde velilerin bıçaklı kavgası
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