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16 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru

Giriş Tarihi: 28.4.2018
16 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru
İstanbul Sultangazi'de 16 yaşındaki sokak ortasında 3 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar akşamı sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden 16 yaşındaki Batuhan Gültekin'in yanına gelen 3 saldırgan çocuğu kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan Gültekin hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken saldırganların eşkalini tespit eden polis A.A (16), S.K. (17) ve D.A.'yı (20) yakalamak için çalışma başlattı. A.A.'yı geçtiğimiz pazartesi günü olayda kullandığı silahla birlikte Alibeyköy'de yakalayan polis S.K'yı da aynı gün Eminönü önünde gözaltına aldı. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis halen firari olan D.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürüyor.
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16 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru
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