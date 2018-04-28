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'da annesiz lara 'bebek' gibi bakıyorlar

Ormanlık alanda annelerini kaybeden ve vatandaşlarca bulunan, ardından koruma altına alınan 3 yavru nın bakımı uzman veterinerlerce yapılırken, bakıcıları da ayılara adeta bebek gibi bakıyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 19:34 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 02:11
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Artvin ve 'de, ormanlık alanda annelerini kaybeden ve vatandaşlarca bulunan 3 yavru , 'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve 'nde koruma altına alındı.

Artvin'de ormanda vatandaşlar tarafından bulunan ve kardeş olan "Aydın" ve "Lesi" ile Rize'de bulunan "Tolga" isimli yavru ayılar bakımlarının ve tedavilerinin yapılması için merkeze getirildi.

Aydın, Lesi ve Tolga, yavru ayılar için özel olarak hazırlanan bölüme yerleştirildi. Annesiz kaldıkları için bakımsız olan yavru ayıların tedavileri merkezde uzman veterinerlerce gerçekleştiriliyor.

Yavru ayılar, bal, süt ve kefirden oluşan karışımla bakıcıları tarafından biberonla besleniyor.

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Bursa'da annesiz ayılara 'bebek' gibi bakıyorlar
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