Bursa'da annesiz ayılara 'bebek' gibi bakıyorlar

Artvin ve Rize'de, ormanlık alanda annelerini kaybeden ve vatandaşlarca bulunan 3 yavru ayı, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

Artvin'de ormanda vatandaşlar tarafından bulunan ve kardeş olan "Aydın" ve "Lesi" ile Rize'de bulunan "Tolga" isimli yavru ayılar bakımlarının ve tedavilerinin yapılması için merkeze getirildi.

Aydın, Lesi ve Tolga, yavru ayılar için özel olarak hazırlanan bölüme yerleştirildi. Annesiz kaldıkları için bakımsız olan yavru ayıların tedavileri merkezde uzman veterinerlerce gerçekleştiriliyor.

Yavru ayılar, bal, süt ve kefirden oluşan karışımla bakıcıları tarafından biberonla besleniyor.