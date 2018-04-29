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Döner salonunda

’da, bir döner salonunda bilinmeyen nedenden dolayı meydana gelen da 1 kişi yaralanırken, 2 kişi de şoka girdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 11:50
Edinilen bilgiye göre, Hoca Ömer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir döner salonunda bilinmeyen nedenlerden dolayı meydana geldi. Patlamanın meydana gelmesiyle döner salonundan alevler ve dumanlar yükseldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler söndürüldü. Olayda yaralanan ismi öğrenilemeyen 1 kişi otomobille, şoka giren Merve S. ile Kübra A. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan patlamanın aspiratör cihazından kaynaklandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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Döner salonunda patlama
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