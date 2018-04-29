Otel saldırganı cinayetten tutuklandı

Oyuncu Hakan Yılmaz
ve eşi Elif Yılmaz
'ı, yanındakilerle birlikte dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Denizhan Vural, Kırıkkale
'nin Keskin ilçesinde, bir çobanın öldürülmesiyle ilgili tutuklandı. Olay, önceki akşam Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B.'ye (60) ait evin yakınında meydana geldi. Başkan Dursun B.'nin evine ateş edildiği sırada, evin yan tarafındaki mandırada bulunan Afganistan uyruklu çoban İslam R. (25), dışarı çıkınca boynundan vuruldu. Ağır yaralanan İslam R.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili Denizhan Vural'ı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Vural tutuklanarak cezaevine gönderildi.