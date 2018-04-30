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Ambulans tıra çarptı 1 sağlık personeli hayatını kaybetti

’in Aliağa ilçesinde, bir ambulans tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen ambulansta 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 2 sağlık personeli yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 07:04 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 07:05
Ambulans tıra çarptı 1 sağlık personeli hayatını kaybetti
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında -Çanakkale Yolu Çaltı Dere Mahallesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, idaresindeki 35 HA 318 plakalı ambulans, İzmir yönünden Bergama istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Fahri A. idaresindeki 22 KF 290 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans hurdaya dönerken, içerisinde bulunan sağlık personeli Hazal Meral(ATT), Sema Öksüz(ATT) ve (Paramedik) yaralandı. gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılardan Hazal Meral ve Sema Öksüz Çiğli Bölge Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazada ağır yaralanan Esma Başkurt ise Aliağa Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tır şoförü Fahri A. gözaltına alındı.
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