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kurtaran telefon

nedeniyle sol ayağının kesilmesine karar verilen Süleyman Ildır, ameliyattan bir gün önce yakınının telefonla arayıp adını verdiği doktor sayesinde ayağını kurtardı

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018
Ayak kurtaran telefon
Sakaryalı işçi emeklisi 4 çocuk babası Süleyman Ildır'ın (76) sol ayağı, ndan dolayı kangren olmuştu. Şiddetli ağrılar nedeniyle 4 ay hiç uyumadı, hastanelere gitti. Buerger tanısı konulan Ildır'a her gittiği hastanede "Ayağının kesilmesi lazım" denildi. Bacağından olmak istemeyen Ildır'ın imdadına akrabası yetişti. Kangren olan ayağını diz altından kestirme kararı alan Ildır'ı ameliyattan önceki son gece 23.00'te yeğeni telefonla aradı. Yeğen, "Dayı İstanbul'da bir doktor buldum. Damar cerrahisi konusunda çok iyiymiş. İstersen operasyon geçirmeden önce bir de ona kontrol ettirelim seni" dedi. Ameliyat randevusunun alındığı hastane yerine İstanbul'un yolunu tutan Ildır'ı muayene eden Prof. Dr. Yusuf Kalko, "Bacağını kesmemize gerek yok" diyerek lokal anestesi ile başarılı bir cerrahi operasyon gerçekleştirdi.

KONUŞARAK AMELİYAT
Tanı ve tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Yusuf Kalko, "Süleyman amca bize geldiğinde ayağı gerçekten çok kötü durumdaydı. Kalbindeki ritim bozukluğundan dolayı bacağa pıhtı atmış ve damarı tıkamış. Böbrekleri iflas etmişti neredeyse, kanında çok ciddi enfeksiyon vardı. Bu hastada ayağından önce hayatını kurtarmamız gerekiyordu. Minimal İnvaziv Damar Cerrahisi yöntemi ile konuşa konuşa yaptık Süleyman amcanın ameliyatını" dedi.
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Ayak kurtaran telefon
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