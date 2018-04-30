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’larla yüzdüler

Kenan GÜRBÜZ
KENAN GÜRBÜZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018
Caretta caretta’larla yüzdüler
Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği tarafından 'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen, 3. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışlarına katılanlar dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nın sahilinde 'larla yüzdü. "Caretta caretta'larla yüzüyorum" temasıyla İztuzu sahilinde düzenlenen yarışa, erkek ve kadınlarda farklı yaş kategorilerinde 14 ülkeden 146'sı kadın, 8'i engelli 528 sporcu katıldı. Organizasyonda genç erkeklerde Furkan Hüseyin Yüksel (17), kadınlarda ise Busenur Türkoğlu (19) birinci oldu.
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Caretta caretta’larla yüzdüler
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