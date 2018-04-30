Caretta caretta’larla yüzdüler

Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği tarafından Muğla
'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen, 3. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışlarına katılanlar dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nın sahilinde caretta caretta
'larla yüzdü. "Caretta caretta'larla yüzüyorum" temasıyla İztuzu sahilinde düzenlenen yarışa, erkek ve kadınlarda farklı yaş kategorilerinde 14 ülkeden 146'sı kadın, 8'i engelli 528 sporcu katıldı. Organizasyonda genç erkeklerde Furkan Hüseyin Yüksel (17), kadınlarda ise Busenur Türkoğlu (19) birinci oldu.