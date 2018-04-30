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'nün "saya" grubundaki e hapis cezası

Son dakika haberi... 'te /PDY'ye yönelik davada, örgütün "zaafları olmayan her şeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş polisleri" ifade eden "saya" grubunda yer aldığı belirtilen 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 14:36
FETÖ'nün saya grubundaki eski polise hapis cezası

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik davada, e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Nusret Gezer ile avukatı katıldı. Sanık Gezer, kullanmadığını öne sürerek, "ByLock'a ilişkin tespit ettiğim sıkıntılar var. Benim bu örgütle hiçbir alakam yoktur. Sohbetlere katılmadım, sohbet düzenlemedim. Suçsuzum beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock programını kullandığını, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde yer aldığını ve örgüt içerisindeki derece grubunun "saya" olduğunu belirtti. Bu grubun "zaafları olmayan her şeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş polis memurlarını" ifade ettiğini kaydeden savcı, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

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FETÖ'nün "saya" grubundaki eski polise hapis cezası
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