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Kalplerindeki sevgi engelleri yıkıp geçti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018
Kalplerindeki sevgi engelleri yıkıp geçti
'ta ikisi de yürüme engelli Derya Kaplan (40) ve Dursun Pakdil, yakınlarının yardımıyla tekerlekli sandalyeyle gezdikleri sırada dondurma kuyruğunda tanıştı. Birbirlerine âşık olan ikili, 4 yılın sonunda evlenmek istedi. Ancak ailelerini ikna edemeyince bir arkadaşlarının da yardımıyla kaçtılar. Vali Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı birbirlerini seven gençlere sahip çıktı. Her iki gencin ailesiyle görüşüp onları düğüne ikna etti. Vali Özkan'ın şahit olduğu nikâhı Başkan Fatih Erkoç kıydı. Aşkın önünde hiçbir engelin duramayacağının kanıtı olan çift, "Kalplerimizdeki sevgi engelleri yıkıp geçti. Engel ayakta ya da kolda değil, beyindedir. Yeter ki kalpler gönüller engelli olmasın, güzel olsun. Çok mutluyuz. Bütün sevenler kavuşsun" dediler.
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