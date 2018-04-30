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Şarkıcı için müebbet istendi!

'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı hakkında “kasten adam öldürme” suçundan talep edildi.

Giriş Tarihi: 30.4.2018 07:53 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 08:08
Şarkıcı Emrah Dinçer için müebbet istendi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gölbaşı'nda Ağustos 2016'da 'in vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı. işlediği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı ile cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği ileri sürülen avukatı Şükrü Açıkbaş hakkında dava açıldı.

İddianamede, eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle Avukat Demir'i kafasına sopa ile vurarak öldüren Dinçer'in, daha sonra Açıkbaş'ı çağırdığı ve cesedi birlikte Gölbaşı'nda bir dere kenarına attıkları ileri sürüldü. Demir'in cesedinin yanında bulunan bir tahta parçasının Dinçer'in evindeki aramada ele geçirilen sopayla eşleşmesi sonucu cinayetin çözüldüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Dinçer'in "kasten adam öldürme" suçundan le cezalandırılması talep edildi. Eski emniyet müdürü olan Avukat Açıkbaş hakkında ise "delilleri yok etmek" suçundan 5 yıl hapis cezası istendi. (Habertürk)

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Şarkıcı Emrah Dinçer için müebbet istendi!
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