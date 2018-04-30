Azerbaycan
'da yaşayan 57 yaşındaki
emekli kimya öğretmeni
Maqsudovav
Kifayet'in tümörlü mesanesi
tümüyle çıkarıldı.
Yerine kendi kalın ve
ince bağırsağından yapılan
yapay mesane ile
sağlığına kavuştu.
İdrarından gelen kan nedeniyle doktora giden Kıfayet Öğretmen'e mesane kanseri teşhisi kondu. Azerbaycan'da doktora başvuran Kıfayet Öğretmen, bir türlü iyileşemeyince tedavi için Türkiye'yi seçti. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahir Karadeniz'e başvuran Kıfayet öğretmene kendi bağırsaklarından bir yapay mesane yapıldı.
Prof. Dr. Karadeniz, Kifayet öğretmenin 'idrar torbası' ile dolaşmaktan kurtulduğunu söyledi.