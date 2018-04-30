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Yapay mesane ile sağlığına kavuştu

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018
Yapay mesane ile sağlığına kavuştu
'da yaşayan 57 yaşındaki emekli kimya öğretmeni Maqsudovav Kifayet'in tümörlü mesanesi tümüyle çıkarıldı. Yerine kendi kalın ve ince bağırsağından yapılan yapay mesane ile sağlığına kavuştu.
İdrarından gelen kan nedeniyle doktora giden Kıfayet Öğretmen'e mesane kanseri teşhisi kondu. Azerbaycan'da doktora başvuran Kıfayet Öğretmen, bir türlü iyileşemeyince tedavi için Türkiye'yi seçti. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahir Karadeniz'e başvuran Kıfayet öğretmene kendi bağırsaklarından bir yapay mesane yapıldı.

Prof. Dr. Karadeniz, Kifayet öğretmenin 'idrar torbası' ile dolaşmaktan kurtulduğunu söyledi.
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Yapay mesane ile sağlığına kavuştu
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