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Yedi yıldızlı düğün salonu

Roman vatandaşlara özel 7 yıldızlı düğün salonu açtı. Açılış renkli görüntülere sahne oldu

Giriş Tarihi: 30.4.2018
Yedi yıldızlı düğün salonu
Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde inşa edilen bin kişilik düğün salonu, otopark ve spor salonundan oluşan tesis törenle açıldı.
Törende konuşan Üsküdar Belediye Başkanı , Türkiye'de ilk kez bir kamu binasının Roman vatandaşlara tahsis edildiğini belirtti. Roman vatandaşların 15 Temmuz gecesi hainlere karşı göğüslerini siper ettiğini belirten Türkmen, "Bu tesis Üsküdar ölçeğinde düşündüğümüz bir eser değil, Türkiye'de bir ilktir. Roman kardeşlerimize 7 yıldızlı düğün salonu açtık. Yüksek tavanlı bin kişilik bir salondur. Burada doyasıya eğleneceğiz, kırk gün kırk gece düğün yapacağız. Roman kardeşlerimize en güzeli yakışır. Sokaklarda, caddelerde düğün yapmak size yakışmaz, salon sizin, hayırlı olsun" dedi.

6 ÇİFTİN NİKAHI KIYILDI
Düğün salonunun yaz-kış ücretsiz hizmet vereceğini müjdeleyen Başkan Türkmen, alkışlarla açılış kurdelesini kesti. Açılış töreninin ardından resmi nikahı olmayan 6 çiftin nikahı Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından kıyıldı.
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Yedi yıldızlı düğün salonu
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