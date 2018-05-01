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Ameliyatta vücudunda unutuldu! 30 bin lira tazminat kazandı

İzmir 2. İdare Mahkemesi, geçirdiği akciğer ameliyatının ardından vücudunda "kateter teli" unutulan kadın hastaya, açtığı davada Sağlık Bakanlığının 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 09:45
Ameliyatta vücudunda unutuldu! 30 bin lira tazminat kazandı

'nın ilçesinde yaşayan 'a, 2015 yılında İzmir'de geçirdiği ameliyatın ardından artan ağrıları nedeniyle gittiği hastanede vücudunda kateter teli unutulduğu, telin yeni bir ameliyatla alınamayacağı ve ömür boyu bu şekilde yaşaması gerektiği söylendi.

Yıldırım, bunun üzerine ihmalin meydana gelmesinde hizmet kusuru bulunduğunu ileri sürerek, maddi ve manevi tazminat istemiyle İzmir 2. İdare Mahkemesinde dava açtı.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, ameliyatın ardından davacının vücudunda kalan "CVP kateter kılavuz teli"nin ömür boyu kullanılacak kan sulandırıcı ilaçlarla hayati tehlike oluşturmayacağı belirtilerek, benzeri cihaz parçalarının yıllarca bu şekilde damarda kaldığı, bu tür durumlarda yeni bir cerrahi müdahalenin hastaya bırakılması gerektiği ifade edildi.

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Ameliyatta vücudunda unutuldu! 30 bin lira tazminat kazandı
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