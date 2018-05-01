Berat Kandili’nde camiler doldu taştı

İstanbul
'da Berat Kandili
coşkuyla idrak edildi. Vatandaşlar, kandil dolayısıyla Eyüp Sultan
başta olmak üzere kentteki camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye camilerine akın etti. Namaz kılan vatandaşlar, dua etti. Yoğunluk nedeniyle camide yer bulamayan bazı vatandaşlar, namazlarını avlularda eda etti. Çok sayıda kişi de Eyüp Sultan Türbesi'ne ziyarette bulundu. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken, kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.