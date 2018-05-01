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’nde camiler doldu taştı

Giriş Tarihi: 1.5.2018
Berat Kandili’nde camiler doldu taştı
'da coşkuyla idrak edildi. Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta olmak üzere kentteki camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye camilerine akın etti. Namaz kılan vatandaşlar, dua etti. Yoğunluk nedeniyle camide yer bulamayan bazı vatandaşlar, namazlarını avlularda eda etti. Çok sayıda kişi de Eyüp Sultan Türbesi'ne ziyarette bulundu. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken, kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.
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Berat Kandili’nde camiler doldu taştı
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