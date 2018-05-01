Cuma, Müslüman alemi için en değerli günlerin başında yer alır. Coşkusu bir başka yaşanır. Dua ve ibadetler ile geçirilerek camiler dolup taşar. Camiye gitme imkanı olmayan bazı kişiler ise 'Cuma namazı evde kılınır mı' sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Cuma namazı tek kılınır mı?

Her hafta Cuma günleri milyonlarca kişi tarafından dua ve ibadetler ile idrak ediliyor. Müslüman alemi için en değerli gün olarak kabul edilen bugünün coşkusu bir başka yaşanıyor. Cuma namazında camiler dolup taşıyor. Peki Cuma namazı evde tek kılınır mı?

CUMA NAMAZI EVDE TEK KILINIR MI?

Allahü teâlâ Cuma gününü müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma günü öğle vaktinde, Cuma namazını kılmak, Allahü teâlânın emridir.



Allahü teâlâ, Cuma sûresi sonundaki âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki,



(Ey îmân etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezânı okunduğu vakit hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz! Alışverişi bırakınız! Cuma namazı ve hutbe, size başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra, camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allahü teâlâyı çok hâtırlayınız ki, kurtulabilesiniz!)



Namazdan sonra, isteyen işine gider çalışır, isteyen câmide kalıp namaz kılmak ile, Kur'ân-ı kerîm ve duâ ile meşgul olur. Cuma namazı vakti girince, alış-veriş günahtır.



Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" çeşitli hadîs-i şerîflerinde buyurdu ki:



(Bir müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevâb verilir.)



(Cuma namazı kılmayanların kalblerini Allahü teâlâ mühürler. Gâfil olurlar).



(Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve Aşûre gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve Cennette mü'minlerin bayramıdır).



(Bir kimse, mâni yok iken, üç Cuma namazı kılmazsa, Allahü teâlâ, kalbini mühürler. Ya'nî iyilik yapmaz olur).



(Cuma namazından sonra bir an vardır ki, mü'minin o anda ettiği duâ red olmaz).



(Cuma namazından sonra, yedi defa İhlâs ve Mu'avvizeteyn yani Felak ve Nas surelerini okuyanı Allahü teâlâ, bir hafta kazâdan, belâdan ve kötü işlerden korur).



(Cumartesi günleri yahudilere, Pazar günleri nasaraya [hıristiyanlara] verildiği gibi, Cuma günü de Müslümanlara verildi. Bu gün, Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır).



Cuma günü yapılan ibâdetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı sevâb verilir. Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır.