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ne zaman kutlanır?

her yıl Mayıs ayı içerisinde kutlanmaktadır. Bu hafta boyunca engelliliğin önlenmesi, engellilik sorunu ve engellilerin eğitim konusu üstüne durulur. Okullarda da engellilik konusu işlenir. Peki Engelliler Günü ne zaman kutlanır?

Giriş Tarihi: 1.5.2018 10:29
Engelliler haftası ne zaman kutlanır?

Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık sonucu olabilir. Engellilerin nedenleri ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda büyük çoğunluğunun önlenebilir nedende olduğu gözler önüne serilmiştir. Genetik etkenler, akraba evliliği, gebelik sırasında yaşanan sorunlar (hastalıklar, ilaç kullanımı, radyasyona maruz kalmak, alkol ve madde kullanımı, beslenme bozuklukları) gibi sorunlar tümü önlenebilir süreçlerdir.

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

10 Mayıs nın açılışı

11 Mayıs Görmeyenler günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zekâ ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

2018 yılında ; 10 Mayıs Perşembe ile 16 Mayıs Çarşamba günlerini içene alan hafta Engelliler Haftasıdır ve 3 Aralık Pazartesi de Uluslararası Engelliler Günüdür.

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Engelliler haftası ne zaman kutlanır?
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