Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, '' Parfüm kolonya kokulu krem orucu bozar mı'' sorusunun yanıtı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle Ramazan ayında vatandaşlar oruçluyken bu sorusunun yanıtını çok sık araştırıyor. Orucunu tehlikeye atmak istemeyen kişiler ise oldukça tedirgin davranıyor. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan bu önemli ay dua, ibadet ile geçiriliyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor, teravih namazları kılınıyor ve bu ayın coşkusu çok farklı yaşanıyor. İşte her yıl tekrar tekrar yanıtını aradığımız ve hemen herkesin merak ettiği detaylar…

PARFÜM KOLONYA KOKULU KREM KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Orucun gerçeklerinden birisi bazı noktalarda zevklere karşı dikkatli olmaktır diyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oruçluyken parfüm, kolonya gibi maddeleri koklamak orucu bozar mı sorusunu açıklaması şu şekilde: Bir kolonyayı ya da herhangi bir kokuyu fazlaca koklamak mekruhtur. Çünkü orucun gerekçelerinden biri zevklere karşı dikkatli olmaktır. Kokulu sabunla yıkayınca problem değildir. Aşırı aşırı koklamak iyi değildir.