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, kolonya kokulu krem orucu bozar mı?

Müslüman alemi için çok önemli yere sahip olan mübarek Ramazan ayında milyonlarca kişi oruç tutarak ibadetlerini yerine getiriyor. Dua ve ibadetlerin yanı sıra bu ayda yardımlaşma da daha çok artıyor. Oruç tutan bazı kişilerin ise bir takım sorular kafasını karıştırıyor. Bunlardan birisi ‘’ kolonya kokulu krem orucu bozar mı’’ sorusunun yanıtı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 1.5.2018 12:14
Parfüm, kolonya kokulu krem orucu bozar mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, '' kolonya kokulu krem orucu bozar mı'' sorusunun yanıtı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle Ramazan ayında vatandaşlar oruçluyken bu sorusunun yanıtını çok sık araştırıyor. Orucunu tehlikeye atmak istemeyen kişiler ise oldukça tedirgin davranıyor. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan bu önemli ay dua, ibadet ile geçiriliyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor, teravih namazları kılınıyor ve bu ayın coşkusu çok farklı yaşanıyor. İşte her yıl tekrar tekrar yanıtını aradığımız ve hemen herkesin merak ettiği detaylar…

PARFÜM KOLONYA KOKULU KREM KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Orucun gerçeklerinden birisi bazı noktalarda zevklere karşı dikkatli olmaktır diyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oruçluyken parfüm, kolonya gibi maddeleri koklamak orucu bozar mı sorusunu açıklaması şu şekilde: Bir kolonyayı ya da herhangi bir kokuyu fazlaca koklamak mekruhtur. Çünkü orucun gerekçelerinden biri zevklere karşı dikkatli olmaktır. Kokulu sabunla yıkayınca problem değildir. Aşırı aşırı koklamak iyi değildir.

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Parfüm, kolonya kokulu krem orucu bozar mı?
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