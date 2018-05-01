Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde Ramazan pidesi yapılışı ve tarifi

Ramazan pidesi nasıl yapılır sorusunun yanıtını arıyorsanız doğru yerdesiniz. On bir ayın sultanı Ramazan'ın vazgeçilmezi olan pide bu sene yine sofralarımıza renk katacak. Fırınlarda büyük pide kuyrukları oluşacak. Ancak Ramazan pidesini evde yapmanız da mümkün. Sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz Ramazan pidesi tarifini bu ay vesilesi ile sizler için hazırladık.

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1/2 paket instant maya (5 gram)

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı çörek otu

Ramazan pidesi yapılışı:

Azar azar eklediğiniz un ve tuz ilavesiyle hamur karışımını toparlanana kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun. Ayrı ve temiz bir kaba aldığınız hamurun üzerini nemli bir bezle örttükten sonra mayalanması için oda ısısında 30 dakika kadar bekletin. Yumurta sarısı, ayçiçek yağı ve yoğurdu küçük bir kapta karıştırın.

Mayalanan hamuru, yağlı kağıt serilmiş ve üzeri hafif unlanmış fırın tepsisi üzerine alın. Elinizi yumurtalı ve yağlı karışıma batırıp hazırladığınız hamuru büyüterek açtırın. Hamurun üzerine çok fazla bastırmadan bir bıçak ucu yardımıyla küçük kareler ya da baklava dilimleri oluşturun. Pide formunu alan hamuru, fırın tepsisinde ikinci kez 15-20 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Üzerine yumurta sarılı karışımı sürüp çörek otunu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıp kabarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız sıcak pidenin üzerine arzuya göre hafifçe su serpip temiz bir bezle sardıktan sonra ilk sıcaklığı gidene kadar bekletin. Dilimledikten sonra servis edin.