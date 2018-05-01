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: 'de feci ! yaşamını yitirdi

haberi... 'de metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan Suriyeli bir çocuğa metrobüs çarptı. olay yerinde hayatını kaybetti. nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 12:01
Son dakika: Esenyurt Saadetdere'de feci kaza! Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi

Esenyurt'ta metrobüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.Saadetdere Metrobüs Durağı'nda metrobüs, 8-10 yaşlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek çocuğa çarptı. Suriyeli olduğu belirtilen çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZA NEDENİYLE METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAKLIK YAŞANDI

Çocuğun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayın ardından metrobüs sürücüsü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. nedeniyle metrobüs seferlerinde aksaklıklar yaşandı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan Suriyeli bir çocuğa metrobüs çarptı

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Son dakika: Esenyurt Saadetdere'de feci kaza! Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi
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