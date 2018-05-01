Yürekler yangın yeri

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan Onbaşı Taner Çebi
(42), geçen cuma günü Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangın
a müdahaleye gitmişti. 3 Fransız turisti alevlerden kurtaran Çebi son 1 kişi için yeniden alevlerin arasına girdi. Dengesini kaybederek düşen ve oksijeni biten Çebi, arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı. Yoğun bakımkaldırılan
an Çebi 48 saat sonra şehit oldu. Çebi için dün İBB
İtfaiye Daire Başkanlığı önünde tören düzenlendi. SON KEZ YANGIN DUASI
Yurt içi ve dışında birçok yangın ve afette onlarca insanın hayatını kurtaran 2 çocuk babası Çebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şirinevler'deki evinden, itfaiye aracı 'Koca Yusuf
' ile alınarak Fatih'teki İtfaiye Daire Başkanlığı önüne getirildi. Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çebi'nin ailesine taziyelerini sundu. Kahramanca müdahale ettiği yangında şehit olan Çebi için son kez yangın duası edildi "Allah'ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver. Pirimiz İbrahim Peygamber'i yanmaktan koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dâhil et" denildi... Şehit Çebi
'nin babası Mehmet, annesi Tuncay, eşi Ayla ve akrabaları törende gözyaşlarına boğuldu. Çebi, Fatih Camisi
'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'nde toprağa verildi. KOCAYUSUF'UN EN ZOR GÖREVİ
2005'ten
beri İstanbul İtfaiyesi
'nde görev yapan Şehit Onbaşı Taner Çebi, uluslararası itfaiye yarışmalarında pek çok ödül almış ve arkadaşları arasında sevilen birisiydi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan birçok insanın hayatını kurtaran Çebi aynı zamanda itfaiyenin su altı arama kurtarma (İSAK) dalgıç ekibinde uzman görevliydi. İtfaiye onbaşı Çebi, Bosna, Nepal, Makedonya, Van, Soma ve Çaycuma'da meydana gelen olaylarda görev almıştı. Dün İstanbul itfaiyesinin büyük yangınlarda kullandığı robotik itfaiye aracı 'Koca Yusuf' teşkilatın vefasını göstermek için Çebi'nin naaşını taşıdı. TURİSTLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
Fatih
Camisi'ndeki törene Çebi'nin canı pahasına kurtardığı Cezayir asıllı 3 Fransız turisti temsilen Fransa İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Daniel Droz-Vincent de törene katıldı. Vincent, Çebi'nin eşi Ayla Çebi'ye çiçek verdi. Vincent, şehit itfaiyeciye şükranlarını sunduğunu belirterek tüm itfaiye personeline başsağlığı dileğinde bulundu. BABAYLASON YOLCULUK
Şehit Çebi'nin oğlu Metehan törende babasının itfaiye binasına asılı fotoğrafını gösterdi. İtfaiye aracının şoför mahallinde oturdu.