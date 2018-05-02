2 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları! İşte büyük ikramiye kazandıran Şans Topu numaraları

Şans Topu oyununun 881'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 394 bin 868 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 290 lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 339 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 83 kişi 34 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 865 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 721 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 65 bin 599 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 79 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya Antalyalya'nın Manavgat ilçesinden yatırdığı bildirildi.

2 MAYIS 2018 BÜYÜK İKRAMİYE VERİLERİ

5+1 bilen iki kişi (Ankara-Antalya) 394.868,65 TL kazanırken, 5 bilen 24 kişi, 3.290,75 TL, 4+1 bilen 233 kişi, 339,20 TL, 4 bilen 3.083 kişi, 34 lira 15 kuruş, 3+1 bilen 6 bin 865 kişi, 19 lira 60 kuruş, 3 bilen 91 bin 721 kişi, 4 lira, 2+1 bilen 65 bin 599 kişi, 5 lira 70 kuruş, 1+1 bilen 207 bin 79 kişi, 3 lira 40 kuruş kazandı.

ŞANS TOPU EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

İki kürede en çok-en az çıkan numaralar hangileri? İlk kürede en çok çıkan numaralar 29, 15, 22, 23, 6 olurken, en az çıkan numaralar 30, 33, 34, 31, 21 oldu. İkinci kürede en çok çıkan numaralar: 6, 10, 12, 2, 4 olurken, en az çıkan numaralar: 14, 9, 1, 8, 3 oldu.

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

5+1 bilen 3 kişi çıkarken büyük ikramiye 2 ile gitti (İzmir Karşıyaka ilçesi, Beydağ ilçesi, Kayseri Melikgazi ilçesi). 3 kişi 284.485,65 TL ikramiye kazandı. 5 bilen 47 kişi, bin 815 lira 90 kuruş kazanırken, 4+1 bilen 296 kişi 288 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 4 bilen 3 bin 934 kişi, 28 lira 95 kuruş, 3+1 bilen 7 bin 673 kişi, 18 lira 90 kuruş, 3 bilen 103 bin 234 kişi, 3 lira 85 kuruş, 2+1 bilen 68 bin 501 kişi, 5 lira 85 kuruş kazanırken, 1+1 bilen 218 bin 147 kişi 3 lira 50 kuruş kazandı.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir. Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.