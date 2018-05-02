Antalya'da lüks villaya giren jandarma gözlerine inanamadı!

ANTALYA'DA LÜKS VİLLAYA GİREN JANDARMA GÖZLERİNE İNANAMADI!

Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks villaya baskın yapan jandarma ekipleri manzara karşısında şaşkına döndü. Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşının kiraladığı seraya çevrilen villada, 91 kök 'skunk', esrar kırma makinesi ile kurusıkı tabanca ve kurulan sera sistemleri ele geçirildi.

Kargıcak Mahallesi'ndeki bir villada uyuşturucu imal edildiğine dair bilgi edinen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi.