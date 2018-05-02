Arakanlı Muhammed’e Türkiye’den yardım eli

Myanmar
hükümeti ve ordusunun katliamından kaçtıkları sırada anne ve babasını 7 gün boyunca küfede taşıdığı anlarla hatırlanan Arakanlı Muhammed Eyüp'ün yardım çağrısı karşılık buldu. Muhammed'i yaşadığı kampta bulan İHH İnsani Yardım
Vakfı, kendisinin ve ailesinin tedavisini yaptırarak ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.
İHH, Muhammed Eyüp'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a seslenerek annesi Asya Hatun'un tedavi süreci için yardım istemesini karşılıksız bırakmayarak annesini ambulansla T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından bölgede kurulan Sahra Hastanesi'ne götürdü. AFAD tarafından da desteklenen hastanede Eyüp, annesi Asya Hatun ve eşinin tedavileri gerçekleştirildi. Anne Asya Hatun'a İHH tarafından tekerlekli sandalye de hediye edildi. Asya Hatun, 2008'den bu yana felçli olarak yaşama tutunmaya çalışıyordu.
İHH, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki Kutupalong Kampı'nda yaşamını sürdürmeye çalışan Muhammed Eyüp ve ailesine ayrıca insani yardım malzemesi ulaştırarak tüm ihtiyaçlarını karşıladı. İHH, bölgedeki şartların uygunluğuna göre Muhammed Eyüp'ün evini de yenileyecek. BABASINI 2 AY ÖNCE KAYBETTİ
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gün boyunca sepette taşıdığı anne-babasını zulümden kurtaran Arakanlı genç Muhammed Eyüp, zulme göz yumanlara insanlık dersi verdi. Akıllara kazınan fotoğraf karesinde yaşadığı korku yüzüne yansıyan genç, Myanmar'daki zulmün uzun süre unutulmamasını sağladı. Yalın ayak anne ve babasını taşıyarak insanlık dramının en acı karesi olarak hafızalara kazınan Muhammed Eyüp, zulümden kurtardığı babasını 2 ay önce kaybetti. ÖLÜMDEN KAÇIŞ
Myanmar'da Ağustos 2017'de başlayan ve eşi benzeri olmayan son göç dalgasında yaklaşık 800 bin kişi Bangladeş'e göç etmek zorunda kaldı. Son göçle birlikte Bangladeş'te yaşayan Rohingyalar'ın sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı. Bunlardan 1.1 milyon kişinin kaydı tamamlanmış durumda. Kalanların kayıt işlemleri ise hala devam ediyor.