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Baba inde, Dilara ve annesine istenen ceza belli oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini döven babası Kemal Künilli'yi (48) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Dilara Künilli (21) ile annesi Gülçin Künilli (42) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 12:12
Baba cinayetinde, Dilara ve annesine istenen ceza belli oldu

BABA CİNAYETİNDE, DİLARA VE ANNESİNE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Olay, geçen yıl Kasım ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Karacabey Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Kemal Künilli, iddiaya göre, tartıştığı eşi Gülçin'i döverek saçlarından sürükledi. Bu sırada Dilara Künilli, babasına engel olmaya çalıştı. Babasının küfür etmesi üzerine Dilara evdeki ruhsatsız tabanca ile ona ateş etti. Kurşunlardan biri kafasına diğeri ise göğsüne isabet eden Kemal Künilli, olay yerinde yaşamını yitirirken, genç kız olayda kullandığı tabanca ile polise gidip teslim oldu.

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Baba cinayetinde, Dilara ve annesine istenen ceza belli oldu
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