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Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak mermer taşlara çarptı: 2 yaralı

’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkarak mermer taşlara çarpması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 06:45 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 06:45
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak mermer taşlara çarptı: 2 yaralı
Kaza, gece saat 23.45 sıralarında Tapduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Übeyit U. (28) yönetimindeki 70 BH 247 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce kaldırıma sonrada kaldırım yanında bulunan mermer taşlara çarptı. sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Mahmut K., yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Übeyit U'nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak mermer taşlara çarptı: 2 yaralı
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